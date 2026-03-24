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Francoforte: si concentrano le vendite su Hensoldt
Migliori e peggiori
,
In breve
24 marzo 2026 - 13.00
Seduta in ribasso per
Hensoldt
, che mostra un decremento del 3,58%.
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