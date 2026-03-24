Madrid: positiva la giornata per Repsol

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend dell' utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' Ibex 35 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Repsol . Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 23,36 Euro. Primo supporto visto a 22,83. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,48.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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