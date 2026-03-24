Madrid: positiva la giornata per Repsol
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società spagnola attiva nei settori del petrolio e del gas naturale, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,12%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend dell'utility spagnola evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'Ibex 35. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Repsol rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Repsol. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 23,36 Euro. Primo supporto visto a 22,83. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 22,48.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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