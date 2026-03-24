New York: al centro degli acquisti Seagate Technology
(Teleborsa) - Grande giornata per l'azienda americana attiva nel settore storage, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,91%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,28%, rispetto a -2,39% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nella produzione di driver per hard-disk, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 428,2 USD. Primo supporto visto a 403,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 386,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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