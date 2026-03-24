New York: al centro degli acquisti Seagate Technology

(Teleborsa) - Grande giornata per l' azienda americana attiva nel settore storage , che sta mettendo a segno un rialzo del 3,91%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che Seagate Technology mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,28%, rispetto a -2,39% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva del leader nella produzione di driver per hard-disk , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 428,2 USD. Primo supporto visto a 403,2. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 386,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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