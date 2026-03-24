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New York: FMC Corporation sale verso 15,87 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: FMC Corporation sale verso 15,87 USD
Protagonista la società statunitense di scienze agrarie, che mostra un'ottima performance, con un rialzo dell'8,49%.
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