New York: calo per Cintas Corporation

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro , che mostra un decremento del 2,53%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cintas Corporation più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Cintas Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 181,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 174. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 189.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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