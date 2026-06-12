New York: calo per Cintas Corporation
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il leader americano nella produzione di uniformi da lavoro, che mostra un decremento del 2,53%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Cintas Corporation più pronunciata rispetto all'andamento del Nasdaq 100. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Lo status tecnico di Cintas Corporation è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 181,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 174. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 189.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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