New York: Lennar Corporation si muove verso il basso
(Teleborsa) - Retrocede molto il costruttore statunitense di case, che esibisce una variazione percentuale negativa del 4,31%.
Comparando l'andamento del titolo con l'S&P-500, su base settimanale, si nota che Lennar Corporation mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale -1,11%, rispetto a -2,43% dell'indice del basket statunitense).
Le implicazioni di breve periodo di Lennar Corporation sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 93,64 USD. Possibile una discesa fino al bottom 88,88. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 98,4.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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