New York: in forte denaro Marathon Petroleum

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale , che mostra una salita bruciante del 5,29% sui valori precedenti.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marathon Petroleum evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell' S&P-500 . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marathon Petroleum rispetto all'indice.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marathon Petroleum , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 248,4 USD. Primo supporto visto a 239,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 234,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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