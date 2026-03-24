New York: in forte denaro Marathon Petroleum
(Teleborsa) - Prepotente rialzo per il distributore di petrolio e gas naturale, che mostra una salita bruciante del 5,29% sui valori precedenti.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Marathon Petroleum evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline dell'S&P-500. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Marathon Petroleum rispetto all'indice.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Marathon Petroleum, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 248,4 USD. Primo supporto visto a 239,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 234,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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