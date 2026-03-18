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New York: in forte denaro LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori, In breve
New York: in forte denaro LyondellBasell Industries
Effervescente la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,31%.
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