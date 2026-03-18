Milano
17:35
44.741
-0,33%
Nasdaq
19:19
24.617
-0,66%
Dow Jones
19:19
46.511
-1,03%
Londra
17:35
10.305
-0,94%
Francoforte
17:35
23.502
-0,96%
Mercoledì 18 Marzo 2026, ore 19.36
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ New York: in forte denaro LyondellBasell Industries
New York: in forte denaro LyondellBasell Industries
Migliori e peggiori
,
In breve
18 marzo 2026 - 18.00
Effervescente la
società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione
, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,31%.
Condividi
Leggi anche
New York: in forte denaro LyondellBasell Industries
New York: nuovo spunto rialzista per LyondellBasell Industries
New York: in rally LyondellBasell Industries
New York: LyondellBasell Industries, quotazioni alle stelle
Titoli e Indici
Lyondellbasell Industries Nv
+5,32%
Altre notizie
New York: risultato positivo per LyondellBasell Industries
New York: al centro degli acquisti LyondellBasell Industries
New York: accelera LyondellBasell Industries
New York: ingrana la marcia LyondellBasell Industries
In evidenza LyondellBasell Industries sul listino di New York
New York: CF Industries Holdings si muove verso il basso
Guide
Euro digitale: cos’è, come funziona, rischi e quando arriva
Da qualche tempo si sente spesso parlare di euro digitale e oggi questo progetto sembra aver assunto un tono diverso rispetto a due anni fa.
leggi tutto