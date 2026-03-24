New York: movimento negativo per Microsoft

(Teleborsa) - Sottotono il colosso informatico americano , che passa di mano con un calo del 2,52%.



L'andamento di Microsoft nella settimana, rispetto al Dow Jones , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Lo scenario di breve periodo della società informatica di Redmond evidenzia un declino dei corsi verso area 369,5 USD con prima area di resistenza vista a 379,8. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 365,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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