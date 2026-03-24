Milano 17:35
43.370 +0,42%
Nasdaq 20:09
24.087 -0,42%
Dow Jones 20:09
46.300 +0,20%
Londra 17:40
9.965 +0,72%
Francoforte 17:35
22.637 -0,07%

New York: scatto rialzista per LyondellBasell Industries

Migliori e peggiori, In breve
New York: scatto rialzista per LyondellBasell Industries
Ottima performance per la società di prodotti plastici, chimici e di raffinazione, che scambia in rialzo del 6,81%.
Condividi
```