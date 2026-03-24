New York: seduta euforica per Celanese

(Teleborsa) - Brilla il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici , che passa di mano con un aumento del 7,35%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Celanese più pronunciata rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Celanese , mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 62,02 USD. Primo supporto visto a 56,8. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 53,35.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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