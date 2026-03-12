New York: exploit di Celanese

(Teleborsa) - Rialzo per il produttore globale di polimeri tecnici e di prodotti acetilici , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 10,51%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Celanese rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Lo status tecnico di Celanese è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 59,06 USD, mentre il primo supporto è stimato a 54,37. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 63,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```