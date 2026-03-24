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New York: violenta contrazione per Gartner

Migliori e peggiori, In breve
New York: violenta contrazione per Gartner
Si muove in perdita l'azienda attiva nei servizi di analisi e consulenza del settore IT, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 5,93% sui valori precedenti.
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