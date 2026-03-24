Perde Equifax sul mercato di New York

(Teleborsa) - Ribasso per il fornitore di servizi informativi a privati e aziende , che tratta in perdita del 6,16% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Equifax rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Equifax suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 163,7 USD con tetto rappresentato dall'area 175,8. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 158,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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