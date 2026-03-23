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/ Perde Enphase Energy sul mercato di New York
Perde Enphase Energy sul mercato di New York
Migliori e peggiori
,
In breve
23 marzo 2026 - 18.00
Scende sul mercato la
società di tecnologia energetica americana
, che soffre con un calo del 5,68%.
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