Milano 24-mar
43.370 0,00%
Nasdaq 24-mar
24.002 0,00%
Dow Jones 24-mar
46.124 -0,18%
Londra 24-mar
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Francoforte 24-mar
22.637 0,00%

Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo

Seduta sostanzialmente invariata per il Light Sweet Crude Oil, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.

La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 95,44. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 85,65. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 82,39.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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