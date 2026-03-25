Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 24/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 24 marzo
Seduta sostanzialmente invariata per il Light Sweet Crude Oil, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,15%.
La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 95,44. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 85,65. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 82,39.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)