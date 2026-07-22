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Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/07/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/07/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio

Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 84,64.

Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,32, mentre il primo supporto è stimato a 81,29. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 91,35.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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