Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 21/07/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 21 luglio
Ottima performance per il Light Sweet Crude Oil, che ha terminato in rialzo attestandosi a 84,64.
Lo status tecnico del greggio WTI è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 86,32, mentre il primo supporto è stimato a 81,29. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 91,35.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)