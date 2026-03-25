Milano 17:02
43.940 +1,32%
Nasdaq 17:02
24.172 +0,71%
Dow Jones 17:02
46.437 +0,68%
Londra 17:02
10.084 +1,20%
Francoforte 17:02
22.906 +1,19%

Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,54% alle 16:00

In breve, Finanza
Borsa: Su di giri Milano, in forte rialzo dell'1,54% alle 16:00
Milano mostra una performance dell'1,54% alle 16:00 e tratta a 44.038,87 punti.
Condividi
```