Francoforte: andamento sostenuto per Talanx
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per Talanx, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 3,19%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Talanx, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico di Talanx mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 105,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 107,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 105,1.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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