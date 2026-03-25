Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aroundtown
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Aroundtown, in guadagno del 3,43% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown, che fa peggio del mercato di riferimento.
Il quadro tecnico di Aroundtown suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,313 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,377. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,271.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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