Francoforte: nuovo spunto rialzista per Aroundtown

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Aroundtown , in guadagno del 3,43% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al MDAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Aroundtown , che fa peggio del mercato di riferimento.





Il quadro tecnico di Aroundtown suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 2,313 Euro con tetto rappresentato dall'area 2,377. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 2,271.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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