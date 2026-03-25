Francoforte: nuovo spunto rialzista per GEA Group

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il Gruppo manifatturiero tedesco , in guadagno del 2,07% sui valori precedenti.



Il trend di GEA Group mostra un andamento in sintonia con quello del DAX . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico della società specializzata nel trattamento dei cibi suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 61,03 Euro con tetto rappresentato dall'area 61,78. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 60,57.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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