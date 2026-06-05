Francoforte: andamento rialzista per GEA Group

(Teleborsa) - Bene il Gruppo manifatturiero tedesco , con un rialzo del 2,04%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del DAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a GEA Group rispetto all'indice di riferimento.





Lo scenario tecnico della società specializzata nel trattamento dei cibi mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 54,1 Euro con area di resistenza individuata a quota 55,3. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 53,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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