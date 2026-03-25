Francoforte: positiva la giornata per Kion

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance di Kion , con una variazione percentuale del 3,43%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Kion evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del MDAX . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Kion rispetto all'indice.





Lo scenario di breve periodo di Kion evidenzia un declino dei corsi verso area 45,51 Euro con prima area di resistenza vista a 46,03. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 45,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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