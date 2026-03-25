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Francoforte: risultato positivo per Commerzbank
Migliori e peggiori
,
In breve
25 marzo 2026 - 13.00
Apprezzabile rialzo per la
banca tedesca
, in guadagno del 3,69% sui valori precedenti.
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