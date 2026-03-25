Gruppi Agenti della Rete Cattolica: adesione a Mandato Unico di Generali Italia

Siglata adesione all'Accordo Integrativo. Rafforzata la partnership tra la Compagnia e i suoi Agenti

(Teleborsa) - È stato siglato oggi tra Generali Italia e i Gruppi Agenti Cattolica – Gruppo Aziendale Agenti Cattolica, Gruppo Agenti Professionisti Cattolica e Associazione ASSOCAP Agenti – l'accordo per l'adozione del Mandato Unico. "Un elemento fondante – sottolinea Generali in una nota – della relazione tra Generali Italia e la sua Rete Agenziale, al centro della strategia di business. La firma odierna rappresenta un ulteriore tassello nel successo dell'integrazione di Cattolica". Con la convergenza al Mandato Unico, la Compagnia intende "razionalizzare i rapporti con la Rete, valorizzando il ruolo degli Agenti, con l'obiettivo di offrire un servizio di eccellenza ai clienti. Contestualmente, è stata siglata anche l'adesione da parte della Rete Cattolica all'Accordo Integrativo".



Il modello contrattuale si fonda su due principi cardine della relazione tra Compagnia e Agente: l'imprenditorialità dell'Agente e quindi la sua autonomia nella organizzazione della propria struttura agenziale, nell'ambito di regole condivise con la Compagnia e dei limiti imposti dal quadro normativo; la partnership del rapporto Impresa-Agente finalizzata alla creazione di valore per entrambe le parti e

per il Cliente.



La firma dell'Accordo è avvenuta oggi, presso la Sede di Generali Italia a Mogliano Veneto (Treviso), alla presenza di: Giancarlo Fancel, Country Manager & CEO Generali Italia; Massimo Monacelli, General Manager di Generali Italia; Marco Oddone, Chief Marketing & Distribution Officer di Generali Italia; Cristina Rustignoli, Country General Counsel di Generali Italia; Marco Lamola, Responsabile Vendite Rete Cattolica; Luigi Rizzuti, Responsabile Gestione e Controllo Rete di Generali Italia; Donato Lucchetta, Presidente Gruppo Aziendale Agenti Cattolica; Danilo Battaglia, Presidente Gruppo Agenti Professionisti Cattolica; Ivan Cremonini, Presidente Assocap.



"Il confronto continuo e costruttivo con la nostra Rete, pilastro del nostro modello distributivo, – ha dichiarato Fancel – ha reso possibile la firma di oggi con i Gruppi Agenti di Cattolica: una tappa che conferma l'efficacia del percorso di integrazione. Con questo accordo consolidiamo ulteriormente il ruolo dei nostri Agenti nell'attuale contesto di mercato e in quello futuro, con l'obiettivo di continuare a garantire ai nostri Clienti un servizio sempre più distintivo e di elevata qualità".



"Il nostro Gruppo Agenti – ha commentato Lucchetta – ha promosso sin dall'inizio e con determinazione l'avvio della trattativa per il Mandato Unico e il nuovo Accordo Integrativo, certi che l'approdo a questo impianto contrattuale avrebbe consentito di allineare l'intera Rete alle medesime regole, sia sotto il profilo organizzativo, sia in relazione alla pianificazione e agli eventuali processi di riorganizzazione. Non si tratta solo di aspetti economici, ma anche e soprattutto di un impianto stabile che consenta di affrontare mercato e futuro con la consapevolezza della stabilità delle fondamenta agenziali che il Mandato Unico rappresenta".



"Il percorso che ha condotto alla definizione del Mandato Unico e dell'Accordo Integrativo – ha dichiarato Battaglia – è stato caratterizzato da un lavoro intenso e approfondito, volto a mettere tutti i nostri iscritti nelle condizioni di compiere una scelta pienamente consapevole. Questo passaggio rappresenta per noi il completamento di un cammino orientato a ridurre la distanza tra la nostra storia e l'attuale contesto. L'adesione ai nuovi strumenti assume il valore di un vero e proprio patto di coerenza e di rinnovata connessione con la Compagnia, sancendo in modo definitivo la nostra integrazione nel mondo Generali, nel rispetto dell'autonomia del singolo Agente nella decisione di aderirvi. La combinazione dei due documenti ha inoltre consentito di recuperare e valorizzare i diversi istituti già presenti nella precedente contrattualistica, rendendoli più chiari, omogenei e coerenti per l'intera Rete".



"La firma di oggi – ha commentato Cremonini – rappresenta per noi il traguardo di un percorso che parte da lontano e che oggi consente alla Rete Cattolica di entrare a pieno titolo nel mondo Generali. È stato un cammino intenso, affrontato con impegno e in tempi rapidi, sempre supportato dalla Compagnia affinché l'integrazione avvenisse senza fratture o strappi. In particolare, per il Gruppo Assocap, che ha nel settore agroalimentare il proprio elemento distintivo, questo passaggio assume un valore ancora più significativo: entrare in una realtà che considera l'agroalimentare un ambito prioritario significa aprirsi a nuove opportunità, rafforzare le competenze e valorizzare ulteriormente il nostro ruolo sul territorio".

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