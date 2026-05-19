Milano 17:35
48.355 -0,65%
Nasdaq 20:42
28.926 -0,24%
Dow Jones 20:42
49.527 -0,32%
Londra 17:35
10.331 +0,07%
Francoforte 17:35
24.401 +0,38%

OPAS Banca Sistema, adesioni salgono allo 0,95%

Finanza
OPAS Banca Sistema, adesioni salgono allo 0,95%
(Teleborsa) - Nell'ambito dell'offerta pubblica di acquisto e di scambio (OPAS) obbligatoria promossa da Banca CF+ su Banca Sistema, risulta che oggi 19 maggio 2026 sono state presentate 29.160 richieste di adesione. Pertanto, complessivamente le richieste di adesione sono a quota 147.367 , pari allo 0,952% sul totale degli strumenti oggetto di offerta.

L'OPAS è iniziata l'11 maggio e terminerà il 12 giugno 2026. Borsa Italiana ricorda che le azioni ordinarie Banca Sistema acquistate sul mercato nei giorni 11 e 12 giugno 2026 non potranno essere apportate in adesione all'offerta.
Condividi
```