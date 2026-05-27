B.F., OPA Arum-Dompé Holdings al via l’8 giugno

(Teleborsa) - La Consob
ha approvato
il documento di offerta relativo all’offerta pubblica di acquisto
(OPA) volontaria totalitaria
promossa congiuntamente da Arum
(società del presidente esecutivo di B.F Federico Vecchioni) e Dompé Holdings
(che fa riferimento a Sergio Dompé) sulle azioni ordinarie di B.F.
, holding quotata su Euronext Milan e attiva nel settore agroindustriale. Si ricorda che l'offerta non è finalizzata al delisting.
Il periodo di adesione
all’Offerta, concordato con Borsa Italiana, avrà inizio l’8 giugno 2026
e terminerà il 3 luglio 2026
, estremi inclusi, salvo proroghe.
Il pagamento del corrispettivo
, pari a per ciascuna azione portata in adesione, sarà effettuato il quinto giorno di borsa aperta successivo al termine del Periodo di Adesione e, pertanto, il 10 luglio 2026
, salvo proroghe del periodo di adesione.
Qualora ne ricorrano i presupposti, il periodo di adesione sarà riaperto
per cinque giorni di borsa aperta a decorrere dal primo giorno
di borsa aperta successivo alla data di pagamento e, dunque, salvo proroghe del periodo di adesione, per le sedute del 13 luglio, 14 luglio, 15 luglio, 16 luglio e 17 luglio 2026. In caso di riapertura dei termini, il pagamento del corrispettivo per le azioni portate in adesione
durante il periodo di riapertura dei termini avverrà il quinto giorno di borsa aperta successivo alla data di chiusura del suddetto periodo, ovvero il 24 luglio 2026 (salvo proroghe del periodo di adesione).(Foto: Scott Graham su Unsplash)