GVS: Consob approva il documento d’offerta per l'OPA parziale su azioni proprie

(Teleborsa) - In relazione al documento di offerta depositato in data 29 aprile 2026 presso CONSOB relativo all’offerta pubblica di acquisto (OPA
) volontaria parziale promossa da GVS
, approvato dalla CONSOB, avente ad oggetto massime n. 23.255.813 azioni proprie
, l’Offerente
rende noto che in data 28 maggio 2026 la CONSOB, ha approvato il Documento di Offerta.
Periodo di adesione
Il periodo di adesione all’Offerta concordato con Borsa Italiana avrà inizio, alle ore 8:30 (ora italiana) del giorno 8 giugno 2026 e terminerà alle ore 17:30 (ora italiana) del giorno 10 luglio 2026 (estremi inclusi), salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile. Il 10 luglio 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione) rappresenterà, quindi, l’ultimo giorno per aderire all’Offerta.Corrispettivo
L'Offerente riconoscerà a ciascun aderente all’Offerta un corrispettivo in denaro pari a Euro 4,30 per ciascuna azione
portata in adesione all’Offerta e non restituita all’aderente in applicazione dell’eventuale coefficiente di riparto, che verrà corrisposto ai predetti aderenti all’Offerta il quinto giorno di borsa aperta successivo alla chiusura del Periodo di Adesione, ovverosia in data 17 luglio 2026 (salvo proroghe del Periodo di Adesione in conformità alla normativa applicabile), a fronte del contestuale trasferimento della proprietà delle azioni portate in adesione all’Offerta, e non restituite all’aderente in applicazione dell’eventuale coefficiente di riparto, a favore dell’Offerente.