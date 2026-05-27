Robinhood apre piattaforma ad agenti AI: potranno comprare azioni e usare carta di credito in autonomia

(Teleborsa) - Robinhood ha annunciato che consentirà ai propri utenti di delegare agenti di intelligenza artificiale per effettuare operazioni di trading azionario sulla piattaforma e per eseguire acquisti tramite la carta di credito Robinhood Gold. Gli utenti potranno creare un conto di trading dedicato, separato da quello principale, sul quale l'agente AI opererà in autonomia. La funzionalità è attualmente limitata alle azioni ordinarie, ma Robinhood prevede di estenderla a derivati, criptovalute e mercati predittivi.



Gli agenti potranno anche accedere a una carta di credito virtuale per acquisti automatici, dall'acquisto di biglietti per concerti prima del sold-out all'attivazione di ordini al raggiungimento di soglie di prezzo prestabilite. Gli utenti potranno impostare limiti di spesa e richiedere approvazione manuale prima di qualsiasi transazione.



Abhishek Fatehpuria, VP of Product Management di Robinhood, ha spiegato che "il target attuale è rappresentato dagli early adopter degli agenti". Il lancio si inserisce in una corsa del fintech verso l'adozione degli agenti AI per transazioni nel mondo reale, una traiettoria già percorsa da Visa nel 2025.

Condividi

```