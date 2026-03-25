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New York: balza in avanti Merck
Migliori e peggiori
,
In breve
25 marzo 2026 - 18.00
Apprezzabile rialzo per la
società chimico-farmaceutica
, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.
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