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New York: balza in avanti Merck

Migliori e peggiori, In breve
New York: balza in avanti Merck
Apprezzabile rialzo per la società chimico-farmaceutica, in guadagno del 2,99% sui valori precedenti.
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