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New York: Constellation Energy sale verso 311,2 USD
Migliori e peggiori
,
In breve
25 marzo 2026 - 18.00
Rialzo per il
fornitore statunitense di energia pulita
, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,62%.
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