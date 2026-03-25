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New York: Constellation Energy sale verso 311,2 USD

Migliori e peggiori, In breve
New York: Constellation Energy sale verso 311,2 USD
Rialzo per il fornitore statunitense di energia pulita, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 4,62%.
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