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/ New York: exploit di Uber Technologies
New York: exploit di Uber Technologies
Migliori e peggiori
,
In breve
17 marzo 2026 - 18.00
Prepotente rialzo per la
piattaforma che mette in contatto viaggiatori e autisti, persone in cerca di cibo e ristoranti
, che mostra una salita bruciante del 5,30% sui valori precedenti.
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