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New York: in calo Centene

Migliori e peggiori, In breve
New York: in calo Centene
Ribasso composto e controllato per l'azienda specializzata nei programmi di assicurazione sanitaria, che presenta una flessione del 2,82% sui valori precedenti.
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