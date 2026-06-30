OPS eCom, impossibile portare a termine con successo la CNC. Pesa il POC

(Teleborsa) - OPS eCom (ex Giglio Group), società quotata su Euronext Milan, ha comunicato che, sulla base delle evidenze emerse dalle attività svolte dai propri organi sociali con l'assistenza dei propri consulenti, non risultano sussistere le condizioni per portare a termine con successo la composizione negoziata della crisi di impresa (CNC).



Sul lato creditori la società ha proceduto siglando una serie di accordi preliminari mentre per quanto riguarda il POC l'andamento negativo della quotazione e i bassi volumi hanno reso di fatto impraticabile lo strumento sia in termini di tempistica che di ammontare di tranche emettibili. Questo ha reso difficile, se non impossibile, la formalizzazione degli accordi già raggiunti e la gestione degli altri creditori all'interno della CNC.



Per tali motivi, è stata convocata per il prossimo 3 luglio 2026 una riunione straordinaria del consiglio di amministrazione con l'obiettivo di deliberare il ricorso a uno strumento alternativo di risoluzione della crisi, che consenta di realizzare la massima soddisfazione del ceto creditorio salvaguardando, ove possibile, la prosecuzione dell'attività di impresa della società.

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