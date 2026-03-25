New York: PDD Holdings, quotazioni alle stelle

(Teleborsa) - Prepotente rialzo per la società di commercio globale , che mostra una salita bruciante del 7,14% sui valori precedenti.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del Nasdaq 100 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a PDD Holdings rispetto all'indice di riferimento.





Lo status tecnico di medio periodo di PDD Holdings rimane negativo. Nel breve periodo, invece, evidenziamo un miglioramento della forza rialzista, con la curva che incontra la prima area di resistenza a 108,9 USD, mentre i supporti sono stimati a 100,1. Le implicazioni tecniche propendono a favore di un nuovo spunto rialzista con target stimato verosimilmente in area 117,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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