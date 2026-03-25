New York: preme sull'acceleratore ARM Holdings

(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tech inglese che progetta chip , che tratta in rialzo del 16,89%.



Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100 , su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,92%, rispetto a -2,27% dell' indice dei titoli tecnologici USA ).





Lo status tecnico di ARM Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 161,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 151,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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