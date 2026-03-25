New York: preme sull'acceleratore ARM Holdings
(Teleborsa) - Seduta decisamente positiva per la società tech inglese che progetta chip, che tratta in rialzo del 16,89%.
Comparando l'andamento del titolo con il Nasdaq 100, su base settimanale, si nota che ARM Holdings mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +23,92%, rispetto a -2,27% dell'indice dei titoli tecnologici USA).
Lo status tecnico di ARM Holdings è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 161,5 USD, mentre il primo supporto è stimato a 151,1. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 172.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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