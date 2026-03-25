Vola a Francoforte Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Brilla Redcare Pharmacy N.V , che passa di mano con un aumento del 3,98%.



La tendenza ad una settimana di Redcare Pharmacy N.V è più fiacca rispetto all'andamento del MDAX . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Redcare Pharmacy N.V evidenzia un declino dei corsi verso area 32,55 Euro con prima area di resistenza vista a 34,15. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 31,67.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```