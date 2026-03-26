Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Protagonista il FTSE Mid Cap, che chiude la seduta con un rialzo del 2,27%.

Il quadro di medio periodo del FTSE Mid Cap ribadisce l'andamento negativo della curva. Nel breve periodo, invece, si intravede la possibilità di un timido spunto rialzista che incontra la prima area di resistenza a 54.004. Primo supporto individuato a 51.979. La presenza di eventuali spunti positivi propendono per un movimento verso l'alto con target 56.029.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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