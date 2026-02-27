Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/02/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio
Allunga timidamente il passo il FTSE Mid Cap, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.
Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60.446. Supporto stimato a 59.766. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61.125.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)