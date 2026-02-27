Milano 9:34
47.474 +0,10%
Nasdaq 26-feb
25.034 0,00%
Dow Jones 26-feb
49.499 +0,03%
Londra 9:34
10.890 +0,39%
25.309 +0,08%

Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/02/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE Mid Cap del 26/02/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 febbraio

Allunga timidamente il passo il FTSE Mid Cap, che termina la seduta con un modesto progresso dello 0,51%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE Mid Cap si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 60.446. Supporto stimato a 59.766. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 61.125.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```