Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/03/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo
Bene indice spagnolo, con un rialzo dell'1,54%.
Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17.321,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17.777,8, mentre il primo supporto è stimato a 16.866.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)