Milano 25-mar
44.013 0,00%
Nasdaq 25-mar
24.163 0,00%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 0,00%
Francoforte 25-mar
22.957 0,00%

Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/03/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice IBEX-35 del 25/03/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 25 marzo

Bene indice spagnolo, con un rialzo dell'1,54%.

Lo status tecnico di medio periodo di IBEX 35 ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 17.321,9. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 17.777,8, mentre il primo supporto è stimato a 16.866.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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