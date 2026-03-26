Bollette in aumento: +21,5% per effetto della crisi energetica

(Teleborsa) - Le tensioni internazionali tornano a pesare sulle tasche degli italiani. A causa del conflitto in corso in Iran da quasi un mese, le bollette di luce e gas sono destinate a salire in modo significativo nei prossimi mesi.



Secondo le stime aggiornate al 25 marzo 2026 dagli analisti di Facile.it, una famiglia tipo potrebbe pagare fino a 477 euro in più per il gas e 153 euro in più per l’energia elettrica. Complessivamente, la spesa annua arriverebbe a circa 2.952 euro, con un incremento del 21,5% rispetto ai 2.427 euro previsti prima dello scoppio del conflitto. Le previsioni si basano su consumi medi familiari (2.700 kWh per l’elettricità e 1.400 smc per il gas) e sull’andamento atteso dei prezzi all’ingrosso, in particolare del PUN per l’energia elettrica e del PSV per il gas, elaborati dalla European Energy Exchange per i prossimi 12 mesi.



In questo contesto di forte incertezza, gli esperti invitano i consumatori a monitorare con attenzione le offerte disponibili sul mercato e a valutare soluzioni che possano mettere al riparo da ulteriori rincari, come le tariffe a prezzo fisso.



(Foto: photoiron - stock.adobe.com)

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