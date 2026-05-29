Roma, caro vita: aumenti record per bollette, spesa e carburante

(Teleborsa) - A Roma il costo della vita continua a crescere e pesa sempre di più sui bilanci familiari. Secondo uno studio di Facile.it su dati Istat, da inizio anno i prezzi nella Capitale sono aumentati del 3,1%, con rincari più marcati per alcune delle principali voci di spesa. Le bollette elettriche segnano un +8,6% su base annua, quelle del gas +5%, mentre gli affitti crescono del 3,7%.



Anche il carrello della pesa risulta più caro: alimentari e bevande aumentano del 3,9%, con rincari che arrivano al 9,4% per il caffè e al 7,8% per ortaggi, tuberi e legumi. In crescita anche i costi legati alla mobilità, con il carburante in aumento del 13,2% e le assicurazioni auto vicino all’1%.



Negli ultimi cinque anni l’indice generale dei prezzi a Roma è salito del 17%, con aumenti del 29% per le spese legate all’abitazione e del 28% per gli alimentari. Una situazione che rischia di mettere in difficoltà molte famiglie, considerando che oltre la metà dei contribuenti romani dichiara un reddito annuo inferiore a 26 mila euro.

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