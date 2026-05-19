Patto Stabilità, Giorgetti: "Non c'è solo deroga, tante vie per arrivare al risultato"

Trattativa continua dice il Ministro dell'Economia

(Teleborsa) - "Non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte": lo ha detto il ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti, al termine del G7 Finanze a Parigi, rispondendo ai giornalisti sui colloqui a margine della riunione per far avanzare la richiesta dell'Italia all'Ue di allargare la clausola di salvaguardia già prevista per la difesa anche all'energia. "Stiamo lavorando, è una cosa complessa, credo che non ci siano pregiudizi, c'è la consapevolezza della situazione eccezionale, dopo di che ci sono varie forme, varie modalità, varie possibilità, le stiamo esplorando tutte".



La trattativa sulla deroga "continua in queste ore - ha proseguito Giorgetti - continua qui, continuerà a Bruxelles, continuerà in tutte le sedi utili e necessarie per arrivare a una soluzione. Ma, ribadisco, non c'è soltanto la deroga, ci sono tante vie per arrivare al risultato, le stiamo esplorando tutte". Su quali siano le alternative alla deroga, ad una domanda dei giornalisti il ministro ha precisato che "ci sono i fattori rilevanti che sono compresi nella disciplina che dovrebbero essere tenuti in considerazione, c'è l'aggiornamento dell'andamento della finanza pubblica, ci sono tante sfumature e tante interpretazioni che con buona volontà possono offrire una riuscita". Sul tema che ha spinto il governo italiano a chiedere la deroga, "tutti sono preoccupati, ma sono preoccupati a modo loro - ha detto Giorgetti - perché ciascuno ha situazioni differenti. La nostra è una situazione particolare: la Francia non ha problemi perché veleggia oltre il 5% di deficit, la Germania non ha problemi perché veleggia sopra il 3% di deficit ma ha un debito molto basso. L'Italia ha un piccolo problema, che è un debito ereditato molto elevato e con il rischio concreto di rialzare i tassi di interesse dobbiamo essere molto prudenti e responsabili nel muoverci e nel decidere".





"Il doppio shock a cui siamo stati sottoposti come economia italiana, prima alla crisi energetica ucraina e ora alla crisi energetica del Medio Oriente è un unicum in tutta Europa insieme a quello subito dalla Germania", ha voluto, infine, sottolineare Giorgetti.





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