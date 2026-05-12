US LBM: crolla l'utile nel trimestre, crisi sempre più profonda nei materiali da costruzione

(Teleborsa) - Il distributore americano di materiali da costruzione US LBM Holdings
ha registrato un forte peggioramento dei risultati nel primo trimestre, evidenziando la crescente pressione che sta colpendo l’intero settore edilizio.
L'azienda, sostenuta da Bain Capital e Platinum Equity, ha riportato un Ebitda
di 14 milioni di dollari, in calo dell’82% rispetto allo stesso periodo del 2025, mentre i ricavi sono scesi del 14% a 1,38 miliardi di dollari.
Il forte deterioramento dei conti riflette l’aumento dei costi operativi e soprattutto la debolezza della domanda, penalizzata dalle difficoltà di accesso al credito e dalla crisi dell’accessibilità abitativa negli Stati Uniti.
Secondo S&P Global, il gruppo mantiene un profilo finanziario sempre più fragile, con leva vicina a 10 volte l’EBITDA e una copertura degli interessi prossima a 1, segnalando un equilibrio sempre più precario tra utili e costi del debito.