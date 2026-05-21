Bollette: italiani perdono 660 milioni euro per indecisione

(Teleborsa) - Dal 1° dicembre 2026 basteranno appena 24 ore per cambiare operatore di luce e gas, ma la novità rischia di scontrarsi con la proverbiale indecisione degli italiani. Dal momento in cui maturiamo l’idea di cambiare fornitore a quello in cui effettivamente firmiamo il nuovo contratto passano, in media, dai 52 ai 60 giorni cui vanno aggiunti i tempi tecnici necessari affinché la nuova fornitura sia attiva, che possono arrivare fino ad altri 60 giorni. Lo dicono i dati della ricerca commissionata da Facile.it a mUp Research.



Un’indecisione che si traduce in un costo ben preciso: a furia di rimandare la scelta, nell’ultimo anno gli italiani hanno sprecato più di 660 milioni di euro per le sole bollette luce e gas, ma se si allarga l’analisi anche ad altre spese domestiche come l’RC auto o moto, negli scorsi 12 mesi la strategia del “poi ci penso” è costata ai consumatori più di 1,3 miliardi di euro.



Tempi così lunghi sorprendono soprattutto alla luce del fatto che, come emerso dall’indagine, le bollette di luce e gas sono percepite come le spese che incidono maggiormente sul budget familiare (rispettivamente dal 62% e 53% dei rispondenti) e, di conseguenza, come le prime voci che i consumatori vorrebbero ridurre.



"Spesso sottovalutiamo quanti soldi perdiamo continuando a rimandare scelte di risparmio che possiamo prendere in sicurezza e in poco tempo. Oggi la tecnologia offre l’opportunità di confrontare velocemente le offerte, di ricevere consulenza specializzata qualora necessario e di firmare il contratto col nuovo fornitore in pochi minuti e in completa sicurezza", spiegano gli esperti di Facile.it.







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