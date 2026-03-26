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/ Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,42%
Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,42%
Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 53.974,98 punti
In breve
,
Finanza
26 marzo 2026 - 01.31
Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,42%, che esordisce a 53.974,98 punti.
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