Milano 25-mar
44.013 +1,48%
Nasdaq 25-mar
24.163 +0,67%
Dow Jones 25-mar
46.429 +0,66%
Londra 25-mar
10.107 +1,42%
Francoforte 25-mar
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Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,42%

Il Nikkei 225 inizia le contrattazioni a 53.974,98 punti

In breve, Finanza
Borsa: Seduta poco mossa per Tokyo, in crescita dello 0,42%
Modesto guadagno per il principale indice azionario giapponese, in progresso dello 0,42%, che esordisce a 53.974,98 punti.
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