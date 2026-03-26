Francoforte: si concentrano le vendite su Redcare Pharmacy N.V

(Teleborsa) - Composto ribasso per Redcare Pharmacy N.V , in flessione del 2,58% sui valori precedenti.



L'andamento di Redcare Pharmacy N.V nella settimana, rispetto al MDAX , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.





Il quadro tecnico di Redcare Pharmacy N.V suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 31,23 Euro con tetto rappresentato dall'area 32,21. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 30,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```