Italia - Spagna, incontro sinergico a Roma su evoluzione del mercato europeo dei pagamenti





(Teleborsa) - Trovare soluzioni per facilitare la costruzione di una forte integrazione europea nel mercato dei pagamenti con l’obiettivo di portare a compimento l’edificazione del mercato unico nel suo complesso. Questo è quanto è emerso dall’incontro ‘Interoperability and European Payments Sovereignty’, promosso a Roma da(Associazione Bancaria Italiana) e(Asociacion Espanola de Banca).L’appuntamento è stato un importante momento di confronto istituzionale e tecnico dedicato al ruolo crescente dei modelli domestici nell’evoluzione del mercato europeo dei pagamenti, e rappresenta il primo di una serie di vertici bilaterali tra Bancomat e i vari partner europei.Secondo, CEO di Bancomat, l’incontro è stato un importante occasione per dimostrare come “Italia e Spagna siano due paesi in prima linea nel promuovere in modo concreto il processo di costruzione di una vera interoperabilità europea nel mercato dei pagamenti attraverso una forte cooperazione tra i circuiti domestici e tutto il mondo bancario nelle sue diverse articolazioni. Bancomat -continua - è intenzionato a promuovere altri incontri bilaterali di questo tipo perché ritiene che un mercato unico dei pagamenti in Europa sia un traguardo di importanza strategica per l’economia e per i cittadini del nostro continente”.Nel corso dell’evento è emerso con chiarezza come i modelli domestici stiano contribuendo in modo concreto alla costruzione di un mercato dei pagamenti più integrato e competitivo, favorendo lo sviluppo di standard comuni e soluzioni interoperabili. In questo contesto, la collaborazione tra i principali attori europei si sta intensificando per abilitare piattaforme scalabili, rafforzare i meccanismi di sicurezza e contrasto alle frodi e promuovere nuovi use-case, tra cui ie i servizi a valore aggiunto.“Una visione europea condivisa sui pagamenti che definirà il prossimo decennio”. Ha dettoDeputy Managing Director of International Expansion di Bizum, commentando l’incontro che si è tenuto nella sede romana di Bancomat. “Bizum e Bancomat stanno dimostrando che schemi nazionali maturi, costruiti sulle infrastrutture istantanee SEPA e su standard aperti, possono convergere in un ecosistema realmente integrato. Entro il 2027, i cittadini avranno scelte senza soluzione di continuità oltrefrontiera, gli esercenti opereranno in condizioni di parità e l’infrastruttura europea dei pagamenti sarà tanto strategica e sovrana quanto le nostre politiche energetiche o dei dati. Si tratta di costruire un futuro in cui l’innovazione europea guidi i pagamenti in tutto il continente”, conclude.Il confronto ha messo in luce come esperienze consolidate neie neglipossano convergere verso modelli condivisi, capaci di abilitare nuove forme di interoperabilità tra infrastrutture domestiche. Particolare attenzione è stata dedicata al ruolo delle infrastrutture domestiche nel garantire resilienza operativa e continuità dei servizi, elementi sempre più centrali in uno scenario caratterizzato da crescente complessità tecnologica e da minacce evolutive in ambito cyber e frodi. In questo contesto, il rafforzamento della cooperazione tecnica tra operatori europei rappresenta un fattore abilitante per lo sviluppo di soluzioni sicure, affidabili e sostenibili.