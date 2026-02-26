Milano 17:35
47.426 +0,54%
Nasdaq 19:53
24.946 -1,51%
Dow Jones 19:53
49.457 -0,05%
Londra 17:40
10.847 +0,37%
Francoforte 17:35
25.289 +0,45%

Pagamenti digitali, Dalla Sega (Bancomat): "Indispensabile collaborazione con attori sistema"

Banche, Finanza
(Teleborsa) - "L’Unione Europea è ormai di fronte a un bivio: accelerare nella costruzione di un sistema economico realmente integrato sotto ogni punto di vista, oppure accettare una crescente dipendenza da attori extra-UE. In questo quadro, i pagamenti rappresentano un capitolo fondamentale".

E' quanto affermato dal Presidente di Bancomat, Franco Dalla Sega, durante l’evento “Investiamo insieme sul presente e sul futuro dell’Italia” organizzato da Remind in corso oggi a Roma.

"Il recente MoU per la creazione di un ecosistema europeo interoperabile nei pagamenti digitali — a cui Bancomat ha contribuito attivamente e che coinvolge il 72% della popolazione UE oltre alla Norvegia — costituisce un risultato di rilievo strategico. Per questo - ha proseguito - diventa ora indispensabile avviare un percorso strutturato di collaborazione con gli attori di sistema sia pubblici che privati con l’obiettivo di condividere una visione comune e un interesse strategico decisivo per il Sistema Paese".

"Un coordinamento efficace è infatti essenziale per assicurare coerenza, impatto e massima valorizzazione delle iniziative domestiche alla luce di cambiamenti europei come quelli delineati dall'ultimo MoU. In questo scenario, è importante favorire — anche attraverso un adeguato impulso istituzionale — un’evoluzione del mercato che renda il co-badge una scelta sempre più naturale e diffusa. Si tratta di carte che integrano sulla stessa tessera un circuito domestico e uno internazionale, permettendo di rafforzare l’infrastruttura nazionale e di garantire un equilibrio competitivo più sostenibile nel lungo periodo.”


