UE: Urso a Bruxelles per incontri "Friends of Industry", Alleanza energivori e Consiglio Competitività

(Teleborsa) - Ilsarà da questo pomeriggio a Bruxelles, dove terrà una serie di incontri con i ministri omologhi europei al fine di favorire un orientamento comune sui principali dossier industriali, in vista del Consiglio Competitività dell'Unione europea in programma per domani. Giunto a Bruxelles, il ministro Urso – fa sapere ilin una nota – parteciperà alla riunione dei Paesi "Friends of Industry", formato informale che riunisce i ministri dell'Industria di alcuni Stati membri per coordinare le posizioni in vista dei Consigli europei e del Consiglio Competitività. Tra i Paesi aderenti, oltre all'Italia, anche Francia, Germania, Spagna, Polonia e Repubblica Ceca. Al centro del confronto, l'agenda per la semplificazione, il completamento del mercato unico, le misure per rafforzare la competitività industriale dell'Unione – a partire dal dossier CBAM-ETS – e l'attuazione dell'Industrial Acceleration Act.Domani, prima dell'avvio dei lavori del Compet,prenderà parte allaformato di coordinamento tra Stati membri sui principali dossier che incidono sulla competitività dei settori energivori, dall'acciaio alla chimica. Il confronto – primo appuntamento dall'ultima riunione dello scorso dicembre presieduta dallo stesso Urso – approfondirà i principali dossier europei di rilievo per le industrie energivore, con particolare riferimento a CBAM ed ETS e uno specifico focus sulle esigenze dell'industria chimica.– prosegue la nota – interverrà quindi ai, la cui agenda sarà incentrata sui seguiti dei Piani d'azione industriali per i settori automobilistico, siderurgico e chimico nell'ambito del Clean Industrial Deal, nonché sull'esame del Regolamento istitutivo del Fondo europeo per la competitività.Nel corso della due giorni a Bruxelles sono inoltre. In agenda un confronto con laPrevisto, inoltre, un incontro con il, in vista del vertice ministeriale che si terrà il prossimo 3 marzo a Roma, presso il ministero delle Imprese e del Made in Italy, in attuazione del Trattato del Quirinale tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese. Al vertice seguiranno, il 5 marzo, un bilaterale tra Urso e il, e, il 9 marzo, sempre a Roma, un incontro con ilSono infine in programma per Urso a Bruxelles un nuovo confronto con lanonché incontri con ile con il